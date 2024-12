Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Auf die Bewässerung folgt das Calcio-Debakel

1 War nach der Pause nicht zu beneiden: Calcios Schlussmann Maximilian Otto. Foto: Günter Bergmann

Nach einem 0:0-Pausenstand beim Oberliga-Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach gibt Calcio Leinfelden-Echterdingen plötzlich seinen Spielplan auf – und völlig bricht ein.











Link kopiert



Nichts wurde es mit dem Stoppen des Überfliegerteams. Ganz im Gegenteil. Der Tabellenvorletzte Calcio Leinfelden-Echterdingen kam beim Liga-Dominator SG Sonnenhof Großaspach mit 0:6 unter die Räder. Es war ein Spiel, das dem Calcio-Sportdirektor und Interimscoach Ioannis Tsapakidis noch lange im Gedächtnis bleiben wird. „Ich bin sprachlos, was sich in der zweiten Hälfte alles abgespielt hat“, konstatiert Tsapakidis, vielleicht könne er sich nach der Videoanalyse am Montag einige Dinge besser erklären.