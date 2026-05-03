Fußball-Oberliga Baden-Württemberg: Steilvorlage des KSC genutzt – Frauen des FSV Waldebene Ost bauen Vorsprung aus
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Ema Kerqota (rechts) erzielte gegen den TSV Neuenstein drei Tore. Foto: Günter Bergmann

Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost nutzen den Patzer des Karlsruher SC II und bauen ihre Tabellenführung in der Oberliga aus. Ema Kerqota glänzt mit einem Hattrick.

Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost haben den Patzer von Verfolger Karlsruher SC II genutzt und die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga ausgebaut. Bereits am Samstag hatte der Tabellenzweite aus Karlsruhe beim Schlusslicht Zeller FV mit 1:2 verloren. Am Sonntag nutzten die Waldebene-Frauen die Steilvorlage und schlugen den TSV Neuenstein mit 5:1. Der Vorsprung ist bei noch vier ausstehenden Spielen auf vier Punkte angewachsen.

 

„Das hat uns zusätzlich angespornt“, sagt der Trainer Manuel Strobel. Von Beginn an dominierte sein Team die Gäste. Ema Kerqota brachte die Waldebene-Frauen in der 26. Minute in Führung. Aus dem Nichts erzielte Charlotte Giehl vor der Pause den Ausgleich (40.).

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Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeberinnen dominant und schossen den verdienten Sieg heraus. Herausragend dabei: Ema Kerqota, die zwei weitere Treffer erzielte (51., 63.). „Es haben alle sehr gut gemacht, aber sie war die Women of the Match“, lobt Strobel. Ihren dritten Treffer hatte die 19-jährige Angreiferin mit einem Schuss aus der Drehung erzielt. Außerdem trafen die zur zweiten Hälfte eingewechselte Maja Zadro (55.) und Franka Pauline Zimmerer (84.).

 