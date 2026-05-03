Fußball-Oberliga Baden-Württemberg: Steilvorlage des KSC genutzt – Frauen des FSV Waldebene Ost bauen Vorsprung aus

1 Ema Kerqota (rechts) erzielte gegen den TSV Neuenstein drei Tore. Foto: Günter Bergmann

Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost nutzen den Patzer des Karlsruher SC II und bauen ihre Tabellenführung in der Oberliga aus. Ema Kerqota glänzt mit einem Hattrick.











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Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost haben den Patzer von Verfolger Karlsruher SC II genutzt und die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga ausgebaut. Bereits am Samstag hatte der Tabellenzweite aus Karlsruhe beim Schlusslicht Zeller FV mit 1:2 verloren. Am Sonntag nutzten die Waldebene-Frauen die Steilvorlage und schlugen den TSV Neuenstein mit 5:1. Der Vorsprung ist bei noch vier ausstehenden Spielen auf vier Punkte angewachsen.