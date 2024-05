1 Heißes Aufstiegsrennen: Göppingens Kapitän Domenic Brück (li.) gegen Marius Kunde von der SG Sonnenhof Großaspach Foto: /Eibner/imago/Eibner-Pressefoto/Bernd Leitner

Drei Spieltage vor Schluss kämpfen in der Oberliga die SG Sonnenhof Großaspach, der FC 08 Villingen, der 1. Göppinger SV und der 1. CfR Pforzheim um den Direktaufstieg und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Wir präsentieren das Restprogramm.











Die vergangene Saison in der Fußball-Oberliga war das krasse Gegenteil: Meister Stuttgarter Kickers hatte am Saisonende 15 Punkte Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach. Der Vizemeister scheiterte dann in den Aufstiegsspielen an TuS Koblenz (1:2, 2:2).