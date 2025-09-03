Der Fellbacher Niklas Pollex spielt an diesem Mittwoch mit seinem Verein SG Sonnenhof Großaspach gegen den VfB Stuttgart.
Fünf Minuten durfte Niklas Pollex kürzlich in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ran. Zu einem Ballkontakt hat es für den Offensivmann der SG Sonnenhof Großaspach in den Schlussminuten allerdings nicht gereicht. Trotzdem, sagt der 28-Jährige, sei es cool gewesen, bei dieser Highlight-Partie live dabei gewesen zu sein. Und außerdem stünde ja jetzt in seiner Statistik: ein DFB-Pokalspiel. Das sei ja auch was.