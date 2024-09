Fußball: neuer Trainer des TSV Plattenhardt: „Der Druck innerhalb des Vereins ist riesig“

1 Slobodan Markovic weiß, dass er beim Bezirksliga-Titelfavoriten keine einfache Aufgabe übernimmt. Foto: Günter Bergmann

Slobodan Markovic zum Filderstädter Bezirksliga-Derby an diesem Freitagabend in Bonlanden, zu Dingen, die sich ändern müssen – und warum er nicht überrascht war von der schnellen Entlassung seines Vorgängers Sascha Blessing.











Es war eine der schnellsten Trainerentlassungen in der Geschichte des Stuttgarter Bezirksliga-Fußballs: Nach gerade einmal drei Spieltagen hat sich der TSV Plattenhardt wie berichtet von Sascha Blessing getrennt. Übernommen hat der bisherige Assistent Slobodan Markovic, momentan noch als Interimscoach. Nächste Woche soll seine endgültige Beförderung erfolgen. Zuvor, vor dem mit Spannung erwarteten Filderstädter Derby an diesem Freitagabend (Humboldtstraße, 18 Uhr) beim SV Bonlanden, sagt der 36-jährige, was aus seiner Sicht bisher falsch gelaufen ist und was er ändern möchte.