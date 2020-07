11 Wo endete das Sommermärchen 2006 für die deutsche Mannschaft? Unvergessen: in Stuttgart. Foto: Baumann

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt in Stuttgart am 3. September in der Nations League Spanien. Wir erinnern an zehn bedeutende Länderspiele in Stuttgart.

Stuttgart - Am 3. September wird in Stuttgart ein Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien stattfinden. Das wichtigste Länderspiel in der baden-württembergischen Landeshauptstadt war wohl die Partie am 22. November 1950 – es war das erste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft nach dem zweiten Weltkrieg. Wer weiß noch, gegen wen die deutsche Mannschaft vor 70 Jahren in Stuttgart spielte? Nur so viel wird verraten: es ist ein Nachbarland Deutschlands gewesen. Über die Jahre war der häufigste Gegner mit vier Spielen übrigens Brasilien, wovon die deutsche Mannschaft zwei Siege errang und zwei Niederlagen hinnehmen musste. Der erste Sieg gegen die Zauberer aus Brasilien überhaupt wurde in Stuttgart erzielt. In unserer Bildstrecke haben wir die zehn bedeutendsten Länderspiele in der Landeshauptstadt herausgesucht.