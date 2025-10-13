Fußball-Nationalmannschaft: WM-Ticket in Griffweite nach Woltemades Schulter-Tor

Um einen Schönheitspreis geht es in der Fußball-Festung Windsor Park nicht. Die DFB-Kicker müssen sich den Sieg gegen Nordirland mit vollem Körpereinsatz erarbeiten. Ein Stürmer trifft erstmals.
Belfast - Jetzt ist das WM-Ticket ganz nah: Sturm-Riese Nick Woltemade hat den viermaligen Fußball-Weltmeister Deutschland mit seinem Premieren-Tor gegen rustikale Nordiren zum eminent wichtigen 1:0 (1:0) in Belfast geführt. Nach dem Arbeitssieg geht Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der DFB-Auswahl im November als Tabellenerster der Gruppe A in die finalen Qualifikations-Partien in Luxemburg und in Leipzig gegen die Slowakei.