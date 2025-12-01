Bei der Auslosung der WM-Gruppen ist für Bundestrainer Nagelsmann alles möglich. Ein Hammer mit Haaland oder ein leichtes Los mit Haiti? Vor der Show in Washington spielt auch Trump eine Rolle.
Washington - Die Legende vom deutschen Fußball-Losglück ist schon lange widerlegt. Auch bei der großen Zeremonie für die WM 2026 in Washington kann es für Julian Nagelsmann am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) unangenehme Überraschungen geben - trotz des wichtigen Platzes im besten Lostopf mit Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien.