Knapp zwei Wochen vor dem WM-Auftakt der DFB-Auswahl ist Manuel Neuer zurück im Tor - vorerst aber nur im Training. Sein Comeback in der Nationalmannschaft rückt näher.
Frankfurt/Main - Deutschlands Rekord-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat einen Tag vor dem Abflug der DFB-Auswahl in die USA ein wichtiges Signal gesendet. Der 40-Jährige absolvierte auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes erstmals wieder intensive Läufe und spezifische Torwartübungen. Beim lockeren Trainingsspiel der DFB-Reservisten gegen Finnland stand der 40-Jährige allerdings nicht im Tor.