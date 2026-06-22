Fußball-Nationalmannschaft: Wechselmeister Nagelsmann und die große Schlotterbeck-Sorge

Alle staunen über das glückliche Händchen von Julian Nagelsmann. Sogar ein Münchner Ober-Grantler applaudiert. Die Freude wird aber durch die Verletzung des Abwehr-Goldfußes getrübt.
Winston-Salem - Weltmeister möchte Julian Nagelsmann in wenigen Wochen sein. Wechselmeister ist er jetzt schon. Doch nach dem perfekten Gruppensieg und den sogar von Uli Hoeneß gelobten Tauschmanövern beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste ging es für den Bundestrainer ausnahmsweise nicht um die größte aller deutschen Fußball-Fragen. Ob WM-Held Deniz Undav im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador wieder als Joker oder endlich mal in der Startelf zünden soll, darüber sollen erstmal alle Fans leidenschaftlich streiten.