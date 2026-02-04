Die erneute Verletzung von Marc-André ter Stegen befeuert die Debatte um das deutsche WM-Tor. Ausgerechnet jetzt treffen Manuel Neuer und Oliver Baumann aufeinander - in einem Rekordspiel.
München - Jetzt werden die Rufe nach einer Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bestimmt wieder lauter. Nach dem Rückschlag für Marc-André ter Stegen muss Bundestrainer Julian Nagelsmann seine WM-Überlegungen anpassen. Zwar ist die gesundheitliche Situation von ter Stegen weiterhin unklar, aber an seiner Nummer-1-Zusage kann Nagelsmann nicht mehr wie ursprünglich geplant festhalten.