Fußball-Nationalmannschaft: Völler denkt voraus: Klopp als logischer Nagelsmann-Erbe

1 Jürgen Klopp könnte womöglich eines Tages Nachfolger von Julian Nagelsmann als Bundestrainer werden. Foto: picture alliance / Uwe Anspach/dpa

Julian Nagelsmann hat die Nationalmannschaft wieder erfolgreich gemacht. Und doch wird über einen Nachfolger gesprochen, sollte der Bundestrainer 2026 aufhören. Rudi Völler nennt den Namen.











Link kopiert



Mainz - Rudi Völler denkt über die Zeit von Julian Nagelsmann als Bundestrainer hinaus und kennt schon einen logischen Nachfolger: Jürgen Klopp. "Ich weiß ja gar nicht, was Jürgen nochmal machen möchte. Wenn sich Julian Nagelsmann aber irgendwann entscheiden würde, dass er lieber wieder einen Top-Club in Europa oder Deutschland trainieren würde - klar, dann geht natürlich kein Weg an Jürgen Klopp vorbei, wenn er es dann möchte ...", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler im "Sportstudio" des ZDF.