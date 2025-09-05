Fußball-Nationalmannschaft: Vierte Quali-Niederlage: Nagelsmanns berühmte Vorgänger

Julian Nagelsmann erlebt als erster Bundestrainer eine Auswärtsniederlage in der WM-Quali. Für die drei Heimpleiten waren prominente Vorgänger verantwortlich. Bei einem holt er sich nun Rat.
Bratislava - Auf dieses DFB-Novum hätte Julian Nagelsmann gerne verzichtet. Als erster Bundestrainer musste der 38-Jährige mit dem 0:2 in der Slowakei eine Auswärtsniederlage in einem WM-Qualifikationsspiel hinnehmen. Überhaupt stehen nun in 105 Ausscheidungsspielen erst vier Niederlagen für die Fußball-Nationalmannschaft zu Buche. Ein schwacher Trost für Nagelsmann: Prominente Vorgänger verloren sogar zu Hause.