Fußball-Nationalmannschaft: Verbandsboss mit klarem WM-Auftrag an DFB-Kicker

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es in den kommenden Tagen um das Direkt-Ticket für die WM 2026. Der DFB-Präsident formuliert seine Erwartungen sehr deutlich.
Frankfurt/Main - DFB-Boss Bernd Neuendorf hat den deutschen Nationalspielern für das Finale in der WM-Qualifikation einen klaren Auftrag erteilt. "Ich erwarte ganz klar, dass wir die beiden Spiele gewinnen und damit auch die Gruppe, sodass wir idealerweise in den Lostopf 1 kommen und bei der Auslosung Anfang Dezember dann Klarheit über alles haben und nicht in irgendwelche Qualifikationsrunden müssen", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes.