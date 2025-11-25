Die FIFA-Entscheidung ist da: Julian Nagelsmann bleibt ein ultraschwerer WM-Auftakt erspart. Weil eine Regel aber nicht geändert wird, ist eine schwere Gruppe für die DFB-Elf dennoch möglich.
Washington - Nach langem Warten hat es die FIFA offiziell bestätigt: Julian Nagelsmann muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft keine frühen Duelle mit den Topfavoriten aus Argentinien, Spanien und Frankreich fürchten. Die DFB-Elf wird bei der Auslosung am 5. Dezember (18.00 Uhr/MEZ) in Washington in Topf 1 der besten Teams vertreten sein.