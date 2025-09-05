Fußball-Nationalmannschaft: Trotz Slowakei-Schlappe: So kommt Deutschland zur WM

Fünf Spiele, zwei Wege: Deutschland kann trotz Quali-Fehlstart noch aus eigener Kraft das WM-Ticket lösen. Wie Platz eins noch gelingen kann und wie die Playoffs zur letzten Rettung werden könnten.
Bratislava - Noch nie ist Deutschland in einer Qualifikation für eine Fußball-WM sportlich gescheitert. Das Aus in der Ausscheidungsrunde für die Endrunden 2026 in den USA, Mexiko und Kanada kann Julian Nagelsmann mit der Nationalmannschaft auch nach dem 0:2 zum Auftakt in der Slowakei noch aus eigener Kraft verhindern. Zwei Wege bieten sich dem Bundestrainer.