Seit Wochen wird über eine Rückkehr von Manuel Neuer ins deutsche Tor diskutiert. Der Bundestrainer hat dafür kein Verständnis. Die aktuelle Nummer eins lässt sich in der WM-Frage nicht locken.
Belfast - Julian Nagelsmann ist die andauernde Torwart-Debatte leid. Oliver Baumann reagierte als aktuelle Nummer eins auf die bohrenden Fragen aber so cool wie bei seinem Auftritt für die Nationalmannschaft im Windsor Park von Belfast. Ob er denn nun nicht Ansprüche stellen könne, als Nummer eins zur Fußball-WM 2026 zu fahren, wurde der 35-Jährige nach dem 1:0 gefragt?