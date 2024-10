Fußball-Nationalmannschaft: So geht es in der Nations League für Deutschland weiter

München - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann heute Abend (20.45 Uhr/ZDF) in der Nations League ein wichtiges Etappenziel erreichen. Mit einem Sieg gegen den sportlichen Erzrivalen Niederlande wäre die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. In der neu eingeführten K.-o.-Runde mit Hin- und Rückspiel spielen im März die acht besten Nationen um den Einzug ins Finalturnier im Juni.

Möglicher Vorteil für den Gruppensieger

Die jeweils beiden besten Nationen der vier Gruppen der A-Liga erreichen das Viertelfinale. Mit einem Sieg käme Deutschland in der Gruppe A3 auf 10 Punkte. Von den beiden Verfolgern Niederlande (aktuell 5 Punkte) und Ungarn (2) kann nur ein Team noch auf mehr (11) Punkte kommen. Ungarn spielt heute im Parallelspiel beim Tabellenletzten Bosnien-Herzegowina (1) und muss gewinnen, um an Deutschland dranzubleiben.

Bei Punktgleichheit zweier Nationen entscheidet der direkte Vergleich, den Deutschland mit einem Sieg gegen die Niederlande nach dem 2:2 im Hinspiel in dem Fall gewonnen hätte. Gegen Ungarn (5:0) und in Bosnien-Herzegowina (2:1) gelangen Siege im jeweiligen Hinspiel. Gewinnt die DFB-Auswahl heute nicht, entscheidenden die Rückspiele im November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) sowie in Budapest gegen Ungarn (19. November) über das Weiterkommen.

Im November wird auch über den Gruppensieg entschieden. Der Gruppenerste hat den mutmaßlichen Vorteil, als Gegner im Viertelfinale einen Gruppenzweiten zugelost zu bekommen. Auf Siegkurs in den anderen drei Ligen sind momentan Portugal in der Gruppe A1, Italien (A2) und Spanien (A4).

Finalrunde in Deutschland?

Wo die Finalrunde im Juni 2025 mit drei Spielen (zwei Halbfinals und das Endspiel) ausgerichtet wird, ist noch offen. Gastgeber vom 4. bis zum 8. Juni wird in jedem Fall eine der teilnehmenden Nationen. Bewerben mussten sich laut UEFA-Vorgaben bereits alle Nationen, für die eine Teilnahme möglich ist, also auch Deutschland. Der Deutsche Fußball-Bund war zuletzt Gastgeber der EM 2024, zudem wird das Champions-League-Finale 2025 am 31. Mai in München gespielt.