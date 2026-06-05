18 Jahre alt, drei Länderspiele und ein großer Hoffnungsträger: Lennart Karl sollte bei der WM das deutsche Spiel mitprägen. Aber es kommt ganz anders. Der Bundestrainer spricht von einem «Schock».

Chicago - Julian Nagelsmann muss wenige Tage vor dem WM-Start einen Personalschock verkraften. Lennart Karl, der 18 Jahre alte, unbekümmert-freche Jungstar des FC Bayern München, fällt für das Fußball-Turnier in Amerika aus. Karl zog sich im Abschlusstraining vor dem letzten Testmatch an diesem Samstag (20.30 Uhr/RTL) in Chicago gegen Mitgastgeber USA einen Muskelbündelriss im linken, vorderen Oberschenkel zu, wie der DFB nach einer Untersuchung des Offensivspielers in einem Krankenhaus mitteilte.

Leipziger Ouédraogo nachnominiert Der Bundestrainer reagierte umgehend auf die Diagnose. Er nominierte Assan Ouédraogo von RB Leipzig anstelle von Karl in sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot nach. Der 20-Jährige hatte beim 6:0 zum Abschluss der WM-Qualifikation gegen die Slowakei im November sein Länderspiel-Debüt gefeiert und gleich ein Tor erzielt. Ouédraogo wird in den kommenden Tagen ins WM-Quartier in Winston-Salem anreisen und dort auf die DFB-Kollegen treffen.

Nagelsmann wirkte bei der Pressekonferenz kurz nach dem folgenreichen Training schon spürbar betroffen. Es habe nicht gut ausgesehen, sagte der Bundestrainer zu der Verletzung von Karl. Details nannte der 38-Jährige da aber noch nicht.

"Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst. Es ist nur ein kleiner Trost, dass er jung ist und noch viele Turniere vor sich hat. Wir hätten ihn sehr gerne im Team gehabt", sagte Nagelsmann.

Schon der zweite WM-Ausfall eines Bayern-Profis

In Serge Gnabry hatte zuvor bereits ein Bayern-Profi wegen einer Muskelsehnenverletzung die WM-Teilnahme absagen müssen. Die Verletzung Karls erinnert auch an das WM-Schicksal von Marco Reus kurz vor der WM 2014. Der ehemalige Dortmunder hatte sich im letzten Test vor dem Abflug nach Brasilien eine Knöchelverletzung zugezogen und fehlte beim WM-Triumph. Karl erwischte es nun einen Tag vor der Turnier-Generalprobe, aber bereits im Gastgeberland.

Am 27. März gab Karl erst sein Debüt in der A-Nationalmannschaft beim 4:3 in der Schweiz. Beim 2:1 gegen Ghana wurde er drei Tage danach wieder eingewechselt. Zuletzt beim 4:0 gegen Finnland gab er dann sein Startelfdebüt. Im offensiven Mittelfeld hatte er in Mainz einen überzeugenden Auftritt hingelegt und galt als klare Option für die Startelf auch gegen das US-Team.

In Ouédraogo holt der Bundestrainer einen anderen, jungen Profi in sein WM-Team. "Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen", sagte Nagelsmann über den U 17-Welt- und Europameister von 2023. Der Leipziger hatte sich nach seinem DFB-Debüt eine Knieverletzung zugezogen und vor zwei Monaten sein Comeback gegeben.