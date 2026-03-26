Antonio Rüdiger ist hinter Kapitän Kimmich der erfahrenste Akteur im DFB-Team. Seine Position als Abwehrchef hat der Real-Profi zum Start ins WM-Jahr eingebüßt. Wie geht er damit um?
Herzogenaurach - Der langjährige Abwehrchef Antonio Rüdiger nimmt seine neue Rolle als Herausforderer von Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck in der Fußball-Nationalmannschaft ohne öffentliches Klagen an. "Wenn Julian mich braucht, werde ich da sein - egal ob Startelf oder Bank, um das Ergebnis zu sichern", sagte der 33 Jahre alte Profi von Real Madrid im "Kicker" mit Blick auf die WM im Sommer.