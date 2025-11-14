Es kann ganz einfach sein. Gewinnt Deutschland die letzten beiden Partien in der Qualifikation, ist die WM-Teilnahme perfekt. Doch was passiert, wenn es schon in Luxemburg schiefgeht?
Luxemburg - Im vorletzten Gruppenspiel bei Tabellenschlusslicht Luxemburg kann Julian Nagelsmann das WM-Ticket noch nicht buchen. Und doch kommt dem Duell mit dem großen Außenseiter am Freitag (20.45 Uhr/RTL) eine sehr große Bedeutung zu. Im Stade de Luxembourg muss mit einem Sieg der Grundstein gelegt werden, sonst drohen der Fußball-Nationalmannschaft Nerven zehrende Playoff-Duelle im März 2026.