1 Die Nationalmannschaft hat im WM-Camp drei Trainingsplätze zur Verfügung. Foto: Federico Gambarini/dpa

Die Nationalmannschaft zieht zum Training auf einen Nebenplatz um. Grund ist die Schonung des speziellen Rasens. Trainer Julian Nagelsmann schaut vor dem WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste genau hin.











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Winston-Salem - Julian Nagelsmann hat das Training mit der Fußball-Nationalmannschaft auf einem Nebenplatz fortgesetzt. Grund für den Umzug hinter die Haupttribüne des Spry Stadiums in Winston-Salem war die Schonung des Rasens auf dem Hauptplatz. In den für Medien einsehbaren ersten 15 Minuten der Einheit absolvierten Kapitän Joshua Kimmich und seine Kollegen Passübungen. Alle 27 Akteure des DFB-Teams waren im Einsatz.