Das Ticket zur WM 2026 liegt für die deutschen Spieler nach dem Arbeitssieg in Nordirland zur Abholung bereit. Gegen Luxemburg und die Slowakei hat Nagelsmanns Team alles in der eigenen Hand.
Belfast - Das Schlussbild der abgekämpften und mit geballten Fäusten jubelnden Fußball-Nationalspieler nach der Schwerstarbeit in der zwei Jahre lang uneinnehmbaren Festung Windsor Park offenbarte, wie wichtig dieser Sieg gegen die Nordiren war. "Es war ein einziger Kampf. Heute ging es nur ums Ergebnis", sagte Kapitän Joshua Kimmich nach dem 1:0 (1:0).