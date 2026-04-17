Unklare Steuerregeln, Dollar-Schwankungen und geteilte Prämien: Was DFB-Geschäftsführer Rettig von der FIFA fordert – und welche Probleme in der WM-Planung plötzlich Kopfzerbrechen bereiten.
Hamburg - Ungeklärte Steuerfragen in den USA und faktisch sinkende WM-Prämien sorgen beim Deutschen Fußball-Bund wenige Wochen vor dem Turnierstart in Amerika für große Unzufriedenheit. Geschäftsführer Andreas Rettig sieht den Weltverband FIFA am Zug, um wirtschaftliche Risiken für die WM-Teilnehmer zu verhindern. "Da sind wir nicht zufrieden, das muss man auch so sagen. Das hat verschiedene Gründe", erklärte Rettig in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa am Rande der Veranstaltung "Hamburgs Spitzen".