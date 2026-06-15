Fußball-Nationalmannschaft: Neuers Ratschläge und die Erinnerungen an den WM-Sieg 2014

Wie viel WM-Magie von 2014 steckt im 7:1 gegen Curaçao? Manuel Neuer spricht nach seinem Comeback über Zuversicht und Teamgeist. Und gesteht, dass er manche Mitspieler noch besser kennenlernen muss.
Houston - Nach seinem schönen WM-Comeback stand Manuel Neuer noch auf dem Podest für die Spielerinterviews, da wurde schon Kai Havertz als nächster DFB-Profi für ein Gespräch angekündigt. "Oh, der Man of the Match", sagte Deutschlands Rekordtorwart - und zog sich mit einem Grinsen schnell von der Plattform zurück.