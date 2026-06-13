Los geht's in Texas. Gegen Außenseiter Curaçao steigt die Nationalelf in die WM ein. Bundestrainer Nagelsmann hat sich für einen Plan entschieden. In Houston muss sich zeigen, ob er aufgeht.
Houston - Manuel Neuer fliegt nach den Bällen und packt sicher zu. Julian Nagelsmann freut sich über jede Abkühlung auf dem heißen Trainingsplatz. Und Leroy Sané erlaubt sich - so ist er nun einmal - ein kleines Späßchen mit Jamal Musiala. Vor dem WM-Auftakt gegen den krassen Außenseiter Curaçao zeichnet die Fußball-Nationalmannschaft ein Bild zwischen Entschlossenheit und Lockerheit. Jetzt kann es endlich losgehen.