Diese Generalprobe hat es in sich. Gegen WM-Gastgeber USA soll die Siegesserie ausgebaut und die Brust der DFB-Stars breiter werden. Eine Personalie überstrahlt vor dem Duell im Soldier Field alles.
Chicago - Manuel Neuer streckt sich mit Elan nach einem Ball. Manuel Neuer faustet einen harten Schuss gekonnt zur Seite weg. Die Social-Media-Bilder vom Geheimtraining der Fußball-Nationalmannschaft in Chicago zeigen Deutschlands Rekordtorwart in verheißungsvoller Verfassung. Der Comeback-Zeitpunkt scheint gekommen. Doch Julian Nagelsmann wartet in der Torwart-Frage so lange wie möglich ab. Risiko-Minimierung bleibt die Maxime.