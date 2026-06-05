Fußball-Nationalmannschaft: Neuer nicht im Abschlusstraining für WM-Generalprobe

Manuel Neuer fehlt beim Abschlusstraining vor dem WM-Test gegen die USA. Sein Comeback in der Nationalmannschaft muss weiter warten - mindestens bis zum ersten WM-Spiel.
Chicago - Manuel Neuer ist nach seiner Wadenblessur nicht mit den Torhütern zum Abschlusstraining der Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Generalprobe gegen die USA auf den Platz gekommen. Angeführt von Oliver Baumann betraten auch Alexander Nübel und Jonas Urbig den Rasen im Soldier Field von Chicago. Das Training war für die ersten 15 Minuten für Medien einsehbar