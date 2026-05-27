Fußball-Nationalmannschaft: Neuer fehlt Deutschland im WM-Test gegen Finnland

Manuel Neuer ist im Kreis der Nationalmannschaft zurück - auf seinen 125. Einsatz muss der Torhüter aber noch warten. Trainer Julian Nagelsmann nennt den Grund für den Verzicht im Finnland-Test.
Herzogenaurach - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird das vorletzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft ohne Manuel Neuer bestreiten. Der für die WM ins Nationalteam zurückgeholte Torhüter des FC Bayern München soll seine Wadenverletzung weiter auskurieren. "Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er am Sonntag nicht spielen wird", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Partie in Mainz gegen Finnland.