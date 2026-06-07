Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmanns WM-Lehren und Bulls-Besuch am freien Sonntag

Nach dem Sieg gegen die USA gibt der Bundestrainer allen frei. Bei NBA-Stars können die Nationalspieler vorbeischauen. Nagelsmann vertieft sich vor dem Umzug ins WM-Hotel in letzte Analysen.
Chicago - Rücklings sitzend auf einem Golf-Cart brauste Julian Nagelsmann davon. Der Bundestrainer hatte alle Interview-Verpflichtungen nach der siegreichen WM-Generalprobe der Fußball-Nationalmannschaft gegen die USA im Soldier Field gerade erledigt, da schickte er Kapitän Joshua Kimmich und dessen Kollegen in einen freien Sonntag in Chicago.