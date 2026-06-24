Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmanns WM-Freispiel ohne Druck auf dem Kessel

Julian Nagelsmann erlebt ein Turnier-Novum. Gegen Ecuador geht es nach dem schon fixen Gruppensieg darum, im Sieg-Flow zu bleiben und ein kluges Personal-Management zu betreiben.
East Rutherford - Diesen Luxus hat Julian Nagelsmann bei einem Turnierspiel noch nicht gehabt. Klar, das WM-Aus von Abwehr-Ass Nico Schlotterbeck schmerzt und könnte sich in der K.o.-Phase als echtes Handicap erweisen. Aber der Vorrundenabschluss gegen Ecuador am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Endspielstadion von East Rutherford wird für die Fußball-Nationalmannschaft und den Bundestrainer quasi zu einem Freispiel.