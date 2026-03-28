Rückschläge, Comebacks und ein Weltstar in Topform: Wie die Nationalmannschaft in der Schweiz überzeugt – und was Nagelsmann daraus für die WM ableiten kann.
Basel - Mit einem Pflaster über der dicken Oberlippe trat Joshua Kimmich nach dem wilden Start der Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Jahr sichtbar gezeichnet vor die Mikrofone. Der Kapitän hatte bei der Super-Gala von Florian Wirtz beim 4:3 in der Schweiz in der zweiten Hälfte einen Schlag abbekommen. "Es tat kurz weh, aber jetzt ist es wieder in Ordnung", sagte Kimmich.