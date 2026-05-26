Jetzt gilt es für Julian Nagelsmann. Mit dem Start der Turniervorbereitung wird der WM-Traum für den Bundestrainer konkret. Los geht es in vertrauter Umgebung. Ein Bayern-Profi sagt, was wichtig ist.
Herzogenaurach - Das WM-Abenteuer beginnt. Julian Nagelsmann spürt, "wie extrem groß die Vorfreude bei jedem Einzelnen" ist. Mit dem Auftakt der Vorbereitung auf das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko am Mittwoch in gewohnter Umgebung in Herzogenaurach startet der Bundestrainer die Fußball-Sommerreise der Nationalmannschaft. Diese soll bestmöglich erst am 19. Juli beim Finale in East Rutherford vor den Toren New Yorks enden.