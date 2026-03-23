Das hatte der Bundestrainer anders geplant. Gegen die Schweiz und Ghana wollte er die WM-Rollen festzurren und eine Turnierelf einspielen. Doch Ausfälle zwingen Julian Nagelsmann zu Plan B.
Herzogenaurach - Dieses Begrüßungs-Szenario zum Start ins WM-Jahr hatte Julian Nagelsmann wahrlich nicht geplant. Der Bundestrainer konnte im sonnigen Franken nicht die fest für den Turniersommer eingeplanten Mittelfeld-Asse Aleksandar Pavlović und Felix Nmecha in Empfang nehmen, sondern die nachnominierten Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich. Das VfB-Duo hatte Nagelsmann eigentlich nicht in seinen Rollenspielen vorgesehen.