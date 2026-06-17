Füße hochlegen? Okay, nach dem 7:1 gegen Curaçao durften das die deutschen Spieler mal kurz. Aber jetzt wird der Fokus total auf die erste echte WM-Prüfung gerichtet - und auf einen Bundesliga-Star.
Winston-Salem - Schluss mit Müßiggang, voller Fokus auf den ersten echten WM-Prüfstein: Julian Nagelsmann hat nach der Freizeit-Belohnung im Anschluss an den Turbostart der Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Turnier ab sofort keine Zeit mehr zu verlieren. Der Countdown für den Gruppengipfel am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Toronto gegen die zum Auftakt ebenfalls siegreiche Elfenbeinküste läuft in Winston-Salem.