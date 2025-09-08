Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann: Wirtz soll in Liverpool jetzt durchstarten

Florian Wirtz hatte einen schweren Saisonstart. Nach seinem Freistoßtor gegen Nordirland setzt der Bundestrainer darauf, dass es für seinen Schlüsselspieler nun auch im Verein aufwärtsgeht.
Köln - Julian Nagelsmann hofft nach dem womöglich befreienden Freistoßtor von Florian Wirtz gegen Nordirland auf eine Leistungssteigerung seines "wichtigsten Offensivspielers" beim FC Liverpool. "Für ihn ist es wichtig, dass in Liverpool der Knoten platzt. Ich hoffe, dass er ein Tor schießt und mal eins vorlegt", sagte der Bundestrainer nach dem 3:1 (1:1) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in Köln.