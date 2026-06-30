Julian Nagelsmann will trotz des frühen WM-Ausscheidens der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Bundestrainer bleiben. Der 38-Jährige kündigte nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Sechzehntelfinale an, seinen bis nach der EM-Endrunde 2028 gültigen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund erfüllen zu wollen.











Link kopiert



Foxborough - Julian Nagelsmann will trotz des frühen WM-Ausscheidens der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Bundestrainer bleiben. Der 38-Jährige kündigte nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Sechzehntelfinale an, seinen bis nach der EM-Endrunde 2028 gültigen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund erfüllen zu wollen.