Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann will enttäuschten Havertz in USA gut auffangen

Vom Champions-League-Frust zur WM-Vorfreude: Wie Angreifer Kai Havertz nach der bitteren Final-Niederlage neuen Mut schöpft - und Bundestrainer Nagelsmann ihn jetzt wieder stark machen will.
Mainz (dpa) -Bundestrainer Julian Nagelsmann will DFB-Stürmer Kai Havertz nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal schnell wieder aufbauen. Der 26-Jährige wird am Dienstag direkt nach Chicago fliegen und dort auf die Kollegen der Fußball-Nationalmannschaft treffen. "Wir brauchen Kai. Sein Tor gestern war außergewöhnlich. Wir werden ihn gut auffangen", sagte der Bundestrainer am Sonntagabend nach dem 4:0-Sieg im WM-Test gegen Finnland in Mainz.