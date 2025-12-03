Die WM-Auslosung bringt maximale Spannung: Deutschland trifft in der Vorrunde zwar nicht auf eine Top-Nation. Aber der Turnierweg hat viele große Herausforderungen. Das spürt auch der Bundestrainer.

Washington - Vor dem Abflug zur Gruppenauslosung nach Washington wächst auch bei Julian Nagelsmann die WM-Anspannung. "Man spürt das Kribbeln im Körper, die Vorfreude steigt und wir können auf allen Ebenen voll in die Vorbereitung einsteigen", sagte der Bundestrainer der Deutschen Presse-Agentur vor der großen Los-Zeremonie am Freitag (18.00 Uhr/MEZ).

In der US-Hauptstadt werden bei einer Super-Gala mit US-Präsident Donald Trump als Stargast, Moderatorin Heidi Klum und Robbie Wiliams und Nicole Scherzinger als Show-Act die drei Gruppengegner der Fußball-Nationalmannschaft für die Endrunde 2026 und der mögliche Turnier-Weg bis zum Finale am 19. Juli 2026 in East Rutherford bei New York bestimmt.

Nagelsmann reist am Donnerstag mit Verbandspräsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler an der Spitze einer DFB-Delegation nach Washington.

"Die WM schien bisher noch etwas weiter weg - nicht nur geografisch. Mit der Auslosung, wenn wir unsere Gegner und Spielorte kennen, rückt sie spürbar näher", sagte Nagelsmann vor dem Event im John F. Kennedy Center for the Performing Arts unweit vom Weißen Haus

Der Bundestrainer wird nach der Auslosung und der für Samstag (18.00 Uhr/MEZ) von der FIFA geplanten Bekanntgabe der genauen Spielorte für alle 72 Gruppenspiele noch in Amerika bleiben, um das mögliche Teamquartier der DFB-Elf zu inspizieren.

"Dieses Turnier bleibt auch logistisch eine Herausforderung – für uns und für unsere Fans, auf deren Unterstützung wir uns bei der WM sehr freuen. Wir wissen es sehr zu schätzen, wie viel sie nächstes Jahr auf sich nehmen werden, um dabei sein zu können", sagte Nagelsmann.

Kein Duell mit Top-Nation

Deutschland ist bei der Lose-Show als Weltranglisten-Neunter im Topf 1 gesetzt. Das ist wichtig, weil damit feststeht, dass man in der Gruppenphase nicht auf die besten Teams der Welt treffen kann. Im selben Topf sind auch Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, die Niederlande, Belgien sowie die drei Gastgeber USA, Mexiko und Kanada. Diese Teams können frühestens in der K.o.-Phase zum DFB-Gegner werden.

Mögliche schwere Kontrahenten sind aus Topf 2 die als robust bekannten Teams aus Kolumbien und Uruguay, in Topf 3 lauert Norwegen mit Superstar Erling Haaland als potenzieller Kontrahent. Und im schlechtesten Topf 4 sind, weil noch nicht fix qualifiziert, die Italiener mit allen anderen Playoff-Teams. Es kann also schwierig werden für Nagelsmann.

Generalprobe gegen USA in Chicago

Gegen die USA wird Deutschland aber seine WM-Generalprobe bestreiten, wie der DFB kurz vor der Auslosung bekanntgab. Am 6. Juni (20.30 Uhr/MEZ) wird im Soldier Field von Chicago gespielt. In die US-Metropole reist die DFB-Auswahl nach dem Test gegen Finnland am 31. Mai (20.45 Uhr) in Mainz, um sich rechtzeitig in Amerika zu akklimatisieren.