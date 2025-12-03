Die WM-Auslosung bringt maximale Spannung: Deutschland trifft in der Vorrunde zwar nicht auf eine Top-Nation. Aber der Turnierweg hat viele große Herausforderungen. Das spürt auch der Bundestrainer.
Washington - Vor dem Abflug zur Gruppenauslosung nach Washington wächst auch bei Julian Nagelsmann die WM-Anspannung. "Man spürt das Kribbeln im Körper, die Vorfreude steigt und wir können auf allen Ebenen voll in die Vorbereitung einsteigen", sagte der Bundestrainer der Deutschen Presse-Agentur vor der großen Los-Zeremonie am Freitag (18.00 Uhr/MEZ).