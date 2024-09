Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann plant wenig Umstellungen - Füllkrug angeschlagen

1 Julian Nagelsmann freut sich auf "ein spannendes Spiel" gegen Holland. Foto: Federico Gambarini/dpa

Nach dem 5:0 gegen Ungarn hat der Bundestrainer nicht die Idee, im Topspiel der Nations League gegen die Niederlande viel zu verändern. In der Offensive könnte er aber dazu gezwungen sein.











Link kopiert



Amsterdam - Ein Einsatz von Torjäger Niclas Füllkrug im Topspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Niederlande ist ungewiss. Der 31 Jahre alte Angreifer ist nach dem 5:0 gegen Ungarn angeschlagen. Bundestrainer Julian Nagelsmann berichtete vor dem Anschlusstraining am Montagabend in der Arena in Amsterdam von Problemen an der Achillessehne beim Übergang zur Wade. "Es steht noch nicht fest, ob er spielen kann", sagte Nagelsmann zu Füllkrug.