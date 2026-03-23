Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann holt Stuttgart-Duo für Pavlovic und Nmecha

Pavlovic verletzt, auch Nmecha fällt aus: Warum Nagelsmann plötzlich auf ein Stuttgarter Duo setzt und welche Rolle Stiller und Führich jetzt im Nationalteam Richtung WM spielen können.
Herzogenaurach - Julian Nagelsmann muss vor den WM-Testspielen in der Schweiz und gegen Ghana einen Doppelausfall im zentralen Mittelfeld verkraften. Nach dem Münchner Aleksandar Pavlovic sagte auch der Dortmunder Felix Nmecha für die Partien am Freitag in Basel und kommenden Montag in Stuttgart ab. Der Bundestrainer reagierte auf die Verletzungen mit der Nachnominierung der Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich für seinen 26 Spieler umfassenden Kader der Fußball-Nationalmannschaft.