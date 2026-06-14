Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann bestätigt Neuer-Comeback gegen Curaçao

Grünes Licht für das große DFB-Comeback von Manuel Neuer: Der 40-Jährige wird zum WM-Auftakt im Tor stehen. Auch Turnierneuling Brown startet. Und der Bundestrainer hat totales Vertrauen in Musiala.
Houston - Julian Nagelsmann hat 17 Stunden vor dem Anpfiff das Länderspiel-Comeback von Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer im ersten WM-Spiel gegen Curaçao bestätigt. Die Partie am heutigen Abend (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen die erstmals für eine WM-Endrunde qualifizierten Fußballer aus der Karibik verglich der Bundestrainer sportlich mit "einem DFB-Pokalspiel" und der Situation "David gegen Goliath".