Fußball-Nationalmannschaft: Löws WM-Klartext zum Neuer-Comeback, Sané und Rüdiger

Ex-Bundestrainer Joachim Löw bewertet die Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor als eine «sehr, sehr gute Entscheidung». Er äußert sich auch zu Rüdiger und Sané.
Berlin - Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hält das Comeback seines einstigen Weltmeister-Torwarts Manuel Neuer in der Fußball-Nationalelf für absolut richtig. Der Weltmeister-Coach von 2024 unterstützt Bundestrainer Julian Nagelsmann auch bei der Nominierung von Flügelspieler Leroy Sané (30) und Abwehrspieler Antonio Rüdiger (33) für die anstehende Weltmeisterschaft.