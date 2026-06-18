In ihrem Hotel sehen die DFB-Stars die Auftritte der Konkurrenz aus Frankreich, Argentinien und England. Vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste ist allen klar: Der Teamgeist ist ein WM-Schlüssel.
Winston-Salem - Mit lautem Gebrüll düste Joshua Kimmich auf seinem Fahrrad zum Training auf den Uni-Campus in Winston-Salem. Kai Havertz ärgerte sich dort nur wenig später über den zweiten Platz mit seiner Übungsgruppe beim Tempo-Wettballern auf flachliegende Tore. Nur Siege zählen. Denn jetzt geht es für die Nationalmannschaft nach dem 7:1-Warmschießen gegen Curaçao bei der Fußball-WM erst richtig los.