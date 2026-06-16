Joshua Kimmich fordert defensive Stabilität: Gegen die Elfenbeinküste und Ecuador erwartet er echte Härtetests. Worauf die Nationalspieler aus Sicht des Kapitäns jetzt besonders achten müssen.
Winston-Salem - Joshua Kimmich erwartet nach dem 7:1-Torfest gegen Curaçao erst jetzt eine ernsthafte WM-Standortbestimmung für die Fußball-Nationalmannschaft. "Wir haben das erste Spiel gemacht gegen einen Gegner, der nicht Weltklasse-Niveau hat. Es werden Prüfsteine auf uns zukommen, an denen man erkennen kann, wo wir stehen", sagte der Kapitän der DFB-Elf bei einer Pressekonferenz in Winston-Salem.