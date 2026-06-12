Fußball-Nationalmannschaft: Keine Einigung über WM-Prämien kurz vor Turnierstart

Die Verhandlungen über die Prämien für die Nationalspieler laufen noch. Was die WM-Aufstockung und neue FIFA-Zahlungen für Spieler und Verband bedeuten und was Kapitän Kimmich dazu sagt.
Winston-Salem - Kurz vor dem WM-Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind die Verhandlungen über die Turnierprämien zwischen den Spielern und dem DFB nicht abgeschlossen. "Ja, wir sind kurz davor. Also, es sieht gut aus", sagte Jonathan Tah bei einer Pressekonferenz in Winston-Salem. Der Abwehrspieler des FC Bayern gehört wie Kapitän und Vereinskollege Joshua Kimmich zu den Profis, die für die Mannschaft mit dem Verband verhandeln.