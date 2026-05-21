Deutschlands Rekordtorwart Manuel Neuer kehrt zwei Jahre nach seinem Rücktritt zur Fußball-Weltmeisterschaft in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den 40-Jährigen in seinen 26 Spieler umfassenden Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.











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Frankfurt/Main - Deutschlands Rekordtorwart Manuel Neuer kehrt zwei Jahre nach seinem Rücktritt zur Fußball-Weltmeisterschaft in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den 40-Jährigen in seinen 26 Spieler umfassenden Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.