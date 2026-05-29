Fußball-Nationalmannschaft: Kimmichs deutliche Kapitänsansage im Neuer-Hype der Fans

Geheimtraining, Familientag, Finnland-Test - die WM-Vorbereitung der DFB-Auswahl läuft auf Hochtouren. Joshua Kimmich spricht zur Nation. Aber den größten Rummel in Franken erzeugt ein Rückkehrer.
Herzogenaurach - Als Kapitän Joshua Kimmich seine WM-Botschaften im klimatisierten Mediensaal verkündet, herrscht rund 500 Meter Luftlinie entfernt ein Mega-Hype um Deutschlands Rekordtorhüter. Rund 1.000 Fans stehen zwei Tage vor dem vorletzten WM-Test der Fußball-Nationalmannschaft gegen Finnland in Herzogenaurach teilweise seit dem frühen Morgen in der Sonne vor einem Adidas-Store an für ein Autogramm oder ein Selfie mit Manuel Neuer.