1 Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Entscheidung über den Streichkandidaten für seinen endgültigen EM-Kader getroffen. Foto: Pressefoto Rudel/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Wer darf nicht dabei sein bei der EM? Einen Spieler muss Julian Nagelsmann noch aussortieren. Seine Entscheidung will der Bundestrainer am Freitagabend verkünden.











Julian Nagelsmann hat die Entscheidung über den Streichkandidaten für seinen finalen EM-Kader getroffen. Welcher Spieler bei der Heim-EM nicht zum Kreis der Fußball-Nationalmannschaft gehören wird, will der Bundestrainer aber erst am Freitagabend nach dem letzten Testspiel gegen Griechenland (Anstoß 20.45 Uhr/RTL) verkünden. Auch der Spieler ist noch nicht über die Entscheidung informiert, berichtete Nagelsmann am Donnerstag bei der Pressekonferenz in Mönchengladbach.