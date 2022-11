1 Jamal Musiala spielt seit 2019 für den FC Bayern. Foto: dpa/Christian Charisius

Noch waren die Auftritte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar nicht ausnahmslos gut. Wer aber bisher fast ausschließlich gut wegkommt in der Bewertung ist Jamal Musiala. Der 19-Jährige vom FC Bayern begeistern mit seiner spielerischen Leichtigkeit am Ball die Fans im ganzen Land, die Münchner sowieso noch einmal besonders – aber ab sofort dürfen auch Schwaben den Mittelfeldspieler noch ein wenig mehr ins Herzen schließen. Einerseits. Andererseits müssen sie nun auch ganz stark sein.

Für das Lifestyle-Magazin „GQ“ hat der Kicker nun in einem Video über die zehn Dinge gesprochen, die ihm besonders wichtig sind, ohne die, so lautet der Titel „nicht leben kann“. Da ist ein Fußball dabei, da sind Sneaker dabei, da geht es um einen besonderen Duft und auch über den Controller seiner Play-Station. Es geht aber auch – und nun dürfen die Schwäbinnen und Schwaben entzückt sein – um Maultaschen.

Einst in Stuttgart geboren

Würde Musiala ein Kochbuch schreiben, der Titel „Nie ohne meine Maultaschen“ wäre durchaus passend. „Mittagessen, Abendessen, als Snack“, sinniert Musiala in dem Video. Beim Fußballstar gehen sie immer, „das kann ich jederzeit essen“, sagt er.

Wer sich nun wundert, wieso der in England aufgewachsene und in München lebende Fußballprofi die schwäbische Delikatesse so sehr liebt, dem sei gesagt: Jamal Musiala ist gebürtiger Schwabe. In Stuttgart erblickte er im Februar 2003 das Licht der Welt. Noch als Kleinkind verließ er die baden-württembergische Landeshauptstadt aber wieder, da seine Mutter im osthessischen Fulda ein Studium begann.

Als Musiala sieben Jahre als war, verschlug es die kleine Familie – erneut wegen des Studiums – nach England. Dort fand Musialas Mutter später auch eine berufliche Zukunft, weshalb der der Fußballer Musiala beim FC Southampton und vor allem beim FC Chelsea ausgebildet wurde. Von dort wechselte er 2019 als Megatalent zum FC Bayern.

Weil es in England eher schwierig war, Maultaschen zu bekommen, habe er als Jugendlicher von jedem Deutschland-Besuch „sieben oder acht Packungen“ mit auf die Insel genommen. Und dort zubereitet. Wie genau? Da sollten Schwaben nun lieber weghören.

Immer mit Maggi auf der Maultasche

Man kennt die Maultaschen hierzulande ja vor allem geschmelzt oder in der Brühe. Das Musiala-Rezept dagegen geht so: Die Maultaschen in heißes Wasser geben. Tomatensoße dazugeben. Das Ganze nach acht Minuten vom Herd nehmen und ziehen lassen. Vor dem Verzehr auf jede Maultasche drei Tropfen Maggi. Das hebe das Gericht „von Level neun auf Level zehn“, sagt der 19-Jährige. So zubereitet seien die Maultaschen das „110 Prozent perfekte Gericht“.

Ob das Anton Schmaus, der Koch der deutschen Nationalmannschaft ähnlich sieht? Der sagt: „Mein Lieblingsgericht von zuhause ist der Schweinebraten mit Kartoffelknödeln.“ Aber er ist ja auch kein Schwabe. Sondern Niederbayer.